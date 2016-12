Co króluje w jadłospisie gimnazjalistów?

Ku dobremu! Gimnazjaliści i ich pozytywne nawyki żywieniowe

Z ankiety, przeprowadzonej przez nauczycieli, biorących udział w 6 edycji programu „Żyj smacznie i zdrowo” wynika, że jedynie 59% uczniów spożywa 5 pełnowartościowych posiłków dziennie. Deklaracje związane z innymi nawykami wypadają nieco lepiej - 80% gimnazjalistów nie wychodzi z domu bez zjedzenia śniadania, a aż 70% zabiera ze sobą do szkoły drugie śniadanie. Cieszy, że tak wielu gimnazjalistów, biorących udział w ankiecie „Żyj smacznie i zdrowo” zna zasady prawidłowego żywienia i ich korzystny wpływ na zdrowie. Wzrost świadomości to także nadzieja na wdrożenie korzystnych nawyków do codziennego planu dnia.

Tabela 1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży gimnazjalnej podczas trwania 6 edycji programu edukacyjnego marki WINIARY „Żyj smacznie i zdrowo”

Fast-foody i słodycze w natarciu

Niemal każdy z nas czasem sięga po przekąskę między posiłkami. Nie inaczej zachowują się gimnazjaliści, którzy w trakcie przerw, poza drugim śniadaniem, lubią zjeść małe co nieco. W czym gustuje młodzież? Wyniki ankiety 6 edycji „Żyj smacznie i zdrowo” pokazują, że 40% gimnazjalistów zapytanych o rodzaj wybieranej przekąski zaznaczyło owoc bądź warzywo, a 14% bakalie. Niestety jednocześnie 45% decyduje się na słone i słodkie przekąski jak chipsy, chrupki czy batoniki. Aż 95% uczniów biorących udział w ankiecie zadeklarowało że zjada codzienne przynajmniej porcję warzyw i owoców. Do ideału wyznaczonego przez Instytut Żywności i Żywienia, czyli spożywania warzyw lub owoców tak często jak to jest możliwe w ilości przynajmniej 5 porcji dziennie z przewagą warzyw, wciąż jednak daleko zarówno dorosłym, jak i młodzieży w Polsce. Przebadani gimnazjaliści zdają sobie także sprawę z konieczności picia wody – aż 72% z nich zaznaczyło, że wypija zalecane 1,5 litra wody dziennie.

Tabela 2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży gimnazjalnej podczas trwania 6 edycji programu edukacyjnego marki WINIARY „Żyj smacznie i zdrowo”

„Zmiana nawyków to sprawa bardzo trudna zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Dzięki programowi „Żyj smacznie i zdrowo”, a także ogromnemu zaangażowaniu szkół i nauczycieli, od 7 lat dokładamy wszelkich starań, aby kształtować w młodych ludziach dobre nawyki żywieniowe, które – mamy nadzieję – zaprocentują w ich dorosłym życiu. Zdrowe dzieci i młodzież to przecież szczęśliwi i silni dorośli” – podkreśla Katarzyna Zadka, dietetyk programu „Żyj smacznie i zdrowo”.

Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, iż 65% biorącej udział w badaniu młodzieży gimnazjalnej wykorzystuje wiedzę zdobytą w ramach programu „Żyj smacznie i zdrowo” w codziennym życiu.